LG تعرض أخيرًا البروجكتور LG CineBeam Laser 4K للبيع مقابل 6000$

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة LG بالكشف عن الجيل الثاني من بروجكتور 4K الخاص بها والذي يحمل إسم LG CineBeam Laser 4K في شهر ديسمبر من العام الماضي قبيل إنعقاد معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2019 في شهر يناير. لقد مر وقت طويل منذ الإعلان عن هذا المنتج، والآن أصبحنا أخيرًا نعرف كم سيكلف. في الواقع، لقد أعلنت شركة LG مؤخرًا أنها بدأت ببيع هذا البروجكتور والمعروف أيضًا بإسم LG HU85LA مقابل 6000 دولار أمريكي.

من المثير للإهتمام أن نرى بأن سعر البروجكتور الجديد LG HU85LA هو ضعف ما طلبته شركة LG مقابل البروجكتور السابق LG HU80KA. ومع ذلك، يجب أن يأخذ المرء بعين الإعتبار أن البروجكتور الجديد LG HU85LA عبارة عن بروجكتور قصير المدى قادر على عرض المشاهد والصور بقطر 90 إنش من مجرد بوصتين. ويمكنه حتى عرض المشاهد والصور بقطر 120 إنش في حالة إذا تم إبقاؤه بعيدًا عن الحائط بنحو 7.2 بوصات فقط.

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هذا البروجكتور الجديد قد لا يوفر بالضرورة نفس تجربة المشاهدة التي توفرها تلفزيونات 120 إنش المزودة بتقنية OLED أو QLED، ولكن الجانب الإيجابي في هذا البروجكتور هو أنه لن يأخذ مساحة كبيرة حيث يمكنك وضعه أينما تريد، مما يتيح لك جعل الشاشة كبيرة أو صغيرة حسب تفضيلك مع العلم بأنه يضم أيضا عدة منافذ، بما في ذلك USB و Ethernet و HDMI.

هذا البروجكتور يملك أيضًا القدرة على عرض الصور والفيديوهات بدقة 4K، وهذا ما يعني أن المحتوى سيبدو حادًا نسبيًا. وعلى ما يبدو، فقد قامت شركة LG بتضمين الذكاء الإصطناعي الخاص بها ThinQ AI في هذا البروجكتور، مما يعني أنك ستتمكن من إستخدام الأوامر الصوتية للتحكم فيه. هناك أيضًا أداة التحكم عن بعد LG Magic Remote التي تتيح لك التحكم في البروجكتور عن طريق الإيماءات.