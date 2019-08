خدمة الإشتراك EA Access أصبحت متوفرة أخيرًا لأجهزة Playstation 4

فاطمة أيت طالب - دبي - خدمة الإشتراك EA Access التابعة لشركة Electronic Arts الرائدة في مجال ألعاب الفيديو وصلت أخيرًا إلى جهاز Playstation 4. مقابل 5 دولارات في الشهر أو 30 دولار في السنة، ستحصل على إمكانية الوصول غير المحدود إلى مجموعة من الألعاب التابعة لشركة Electronic Arts، بما في ذلك FIFA 19 و Battlefield V و A Way Out و Titanfall 2 و Mirror’s Edge Catalyst إضافة إلى The Sims 4. وستكون هناك المزيد من الألعاب التي سيتم إضافتها إلى الخدمة لاحقًا، بما في ذلك Fifa 20 و Madden NFL 20.

توفر هذه الخدمة أيضًا إمكانية الوصول المبكر إلى الألعاب الجديدة من خلال تجارب Play First، والتي يمكنك من خلالها التحقق من بعض الألعاب قبل أن تقوم شركة Electronic Arts بإطلاقها عبر العروض الدعائية ( Demo ) المحدودة الوقت. التقدم المُحرز خلال تجارب Play First سيتم الإحتفاظ به أثناء شراء اللعبة. وتجدر الإشارة إلى أن المشتركون سيحصلون أيضًا على خصم قدره 20% على المشتريات الرقمية، بما في ذلك الألعاب و DLC.

تمكن لاعبوا Xbox One من إستخدام EA Access منذ العام 2014، في حين تمكن لاعبو الحواسيب الشخصية من إستخدام الخدمة منذ ثلاث سنوات، لذلك كان الجميع يستغرب بشأن الحاجة إلى كل هذا الوقت لجلب EA Access إلى أجهزة Playstation 4. وكانت شركة Electronic Arts قد أعلنت في شهر مايو الماضي أنها ستقوم بجلب خدمة EA Access إلى جهاز الألعاب الأحدث من شركة Sony في صيف هذا العام، وهذا بالفعل ما تحقق أخيرًا الآن.