تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. أول تدريب للرواد على انعدام الوزن بالأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ إنجازات الفضاء عبارة عن محطات مختلفة وخطوات إلى ما تم الوصول له حاليا، ومن بين ذلك حدث فى هذا اليوم 27 يوليو ولكن فى عام 1962، حيث استقل اثنان من رواد الفضاء الروس طائرة ركاب سوفيتية، وعانوا من انعدام الوزن دون الذهاب إلى الفضاء.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانت هذه هي المرة الأولى التي يكمل فيها رواد الفضاء تدريبات صفرية على طائرة، حيث كان Tupolev Tu-104 نوعًا من الطائرات النفاثة المصممة أصلاً لنقل 50 راكبًا.
وتم تعديلها لاستيعاب رواد الفضاء الذين يحتاجون إلى التدريب في بيئة تحاكي انعدام الوزن من خلال الطيران في قوس مكافئ، يمكن للمسافرين تجربة 6 إلى 25 ثانية من انعدام الوزن في كل مناورة.
وكان رواد الفضاء أندريان نيكولاييف وبافيل بوبوفيتش في هذه الرحلة للتحضير لمهمتيهما المداريتين المقبلتين فوستوك 3 وفوستوك 4.
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