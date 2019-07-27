شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتبقى منهم 2 بس.. ماذا حدث لمصممى أول هاتف أيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم استخدام هاتف أيفون من قبل الملايين حول العالم، إلا أن القليل منهم يعرف الجنود المجهولين الذين ساهموا فى تطوير هذا الهاتف.





نشر موقع "بيزنس انسايدر" صورة تجمع بين الأصدقاء الست الذين كان لهم الفضل فى ظهور أول هاتف لأبل، إذ كانت هذه الصورة بعد إطلاق أول جهاز أيفون فى العالم، ولكن يبقى السؤال بعد مرور كل هذه السنوات، أين ذهب الأصدقاء الست؟





فيل شيلر لايزال فى شركة أبل وهو نائب الرئيس الأول للتسويق العالمى فى الشركة ويظهر أحيانا فى مؤتمرات الإعلان عن الهواتف الجديدة للأيفون.





لأسباب لم يعلن عنها غادر "تونى فاضيل" شركة أبل فى أواخر عام 2008، وقال: "الأسباب شخصية".

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أعلن تونى إيف رحيله عن شركة أبل فى يونيو 2019 لإنشاء شركة خاصة به.





توفى ستيف جوبز فى 5 أكتوبر 2011 بسبب سرطان نادر فى البنكرياس.





غادر سكوت فورستال شركة أبل فى عام 2013 بعد أول تحديث فاشل لتطبيق أبل، كجزء من نظام التشغيل iOS 6 فى أواخر عام 2012





لا يزال إيدى كيو فى شركة أبل وهو نائب الرئيس الأول لبرامج وخدمات الانترنت