تكنولوجيا: مقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال وألعاب الفيديو تسجل أعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر مؤخراً عبر Pew عن تسجيل مقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال وألعاب الفيديو أعلى نسبة مشاهدة وتحميل على شبكة اليوتيوب خلال الفترة الأخيرة، حيث جاء التقرير التحليلي نتيجة لدراسة أجريت مؤخراً.

تحقق مقاطع الفيديو الخاصة بالتجميل أو السياسة أعلى مشاهدة على شبكة اليوتيوب غالباً، إلا أن دراسة أجريت مؤخراً عبر Pew كشفت عن إتجاه جديد في شبكة اليوتيوب، حيث سجلت مقاطع الفيديو والقنوات الخاصة بالأطفال أعلى نسبة مشاهدة، هذا إلى جانب مقاطع الفيديو والقنوات الخاصة بألعاب الفيديو.

ولقد قام موقع Pew بتحليل الإشتراكات الخاصة بعدد 40000 في القنوات المختلفة خلال أسبوع، حيث إتسعت قاعدة مستخدمي اليوتيوب من صغار السن بشكل خاص، كما تأتي أغلب الإشتراكات بين المستخدمين من غير المتحدثين باللغة الإنجليزية، حيث تشغل عدد الإشتراكات للمستخدمين المتحدثين باللغة الإنجليزية نسبة 17% فقط من إجمالي الإشتركات.

من جانب أخر وصل عدد مستخدمي اليوتيوب في الولايات المتحدة خلال 2018 إلى 180 مليون مستخدم نشط يومياً، بينما تحول موقع اليوتيوب في مناطق أخرى في العالم إلى آداة ترفيهية مجانية.

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وتأتي القنوات التي سجلت أعلى إشتراكات في موقع اليوتيوب بين القناة الميكسيكية show Badabun التي وصل عدد مشتركيها إلى 39 مليون مشترك، وقناة Set India الهندية بعدد مشتركين 48.7 مليون مشترك، وقناة الموسيقى البرازيلية Canal Kondkilla بعدد مشتركين 49.6 مليون مشترك.

أيضاً رصد إرتفاع متوسط عدد مرات مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالألعاب إلى 120000 مرة، بينما سجلت مقاطع الفيديو التي تستهدف الأطفال إرتفاع في نسبة المشاهدة بما يعادل ثلاثة أضعاف.

يذكر أن صحيفة وول ستريت قد أشارت في تقرير سابق إلى خطط اليوتيوب لنقل المحتوى الخاص بالأطفال في تطبيق منفصل بعيداً عن المحتوى الخاص بالمراحل العمرية الأكبر، وذلك لتحقيق الحماية لهذه الفئة العمرية التي تساهم بشكل كبير الآن في تحقيق النمو في شبكة اليوتيوب الإجتماعية.

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