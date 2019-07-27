تكنولوجيا: سوني تطلق كاميرة RX100 VII مع مستشعر جديد وآداء أسرع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني مؤخراً عن الجيل السابع من سلسلة كاميرات RX100، حيث تقدم كاميرة RX100 VII مع مستشعر جديد وآداء أكثر سرعة.

تستهدف كاميرة سوني الجديدة RX100 VII دعم المستخدم بعدة أنماط سريعة في التصوير، إلى جانب تحسينات في ميزة التركيز التلقائي السريع على موضوع التصوير.

وتضم كاميرة RX100 VII مستشعر Exmor RS CMOS فئة 1 المميز بدقة 20.1 ميجا بيكسل، كما تضم الجيل الجديد من معالج الصور BIONZ X الذي جاء في إصدار سوني المميز من كاميرة A9.

ويمكن لكاميرة RX100 VII أن تدعم تصوير عند 20 إطار لكل ثانية مع ميزة التركيز التلقائي السريع وتقنية تتبع موضوع التصوير، حيث يتم تنفيذ هذه التقنية دون العدسات الإلكترونية في الكاميرة.

أيضاً من بين الأنماط الجديدة في التصوير المقدمة من سوني في كاميرة RX100 VII نمط Single Burst في التصوير، الذي يعمل على دعم المستخدم بضغط سريع على المصراع لإلتقاط الصور التي تحتاج إلى لقطة سريعة، أو عند تصوير موضوع متحرك بشكل سريع، حيث يمكن لهذا النمط أن يدعم إلتقاط سريع حتى 7 صور عند معدل إطارات 30 أو 60 أو أيضاً 90 إطار لكل ثانية.

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كما تأتي كاميرة RX100 VII بتحسينات في ميزة التركيز التلقائي الذي يمكن أن يدعم المستخدم الآن بالتركيز في عدد 357 نقطة، كما يعمل على الكشف عن 425 نقطة تباين في اللقطة لدعم تغطية في نطاق أوسع للمشهد في النهاية.

يمكن لكاميرة RX100 VII أن تدعم ميزة تتبع العين للأشخاص أو حتى الحيوانات في الوقت الفعلي للتصوير، كما تدعم تسجيل فيديو 4K، مع تحسينات في ثبات الصورة، مع Log، وHLG لتسجيل فيديو بتقنية HDR، ودعم تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية، كما تضم الكاميرة مدخل 3.5 مم للميكروفون.

كاميرة RX100 VII تتميز ببعد بؤري 24-200مم مع فتحة عدسات f2.8-4.5 وشاشة قابلة للإمالة، وعدسات إلكترونية منبثقة، كما تدعم الإتصال بالبلوتوث وتقنية Wi-Fi، على أن تنطلق الكاميرة بسعر 1200 دولار وتتوفر للبيع بدءاً من الشهر المقبل.

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