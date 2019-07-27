آبل تريد أن تكون مودمات 5G الخاصة بها جاهزة بحلول العام 2021، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، تم تأكيد صفقة إستحواذ شركة آبل على القسم المشرف على تطوير رقاقات المودم في شركة Intel مقابل 1 مليار دولار أمريكي. لقد كانت هناك تكهنات كبيرة بأن هذا قد يكون جزءًا من خطة آبل لإنشاء رقاقات المودم الخاصة بها، ولكن يبقى أن نرى متى ستبدأ شركة آبل بإستخدام رقاقات المودم الخاصة بها في أجهزتها.

ومع ذلك، يبدو أن ذلك سيتحقق أسرع مما كنا نظن. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء رويترز، فقد كشف أن شركة آبل تتطلع إلى جعل مودم 5G الخاص بها جاهزًا بحلول العام 2021. في حين أن هذا يبدو سريعًا جدًا، فينبغي أن نشير إلى أن شركة Intel كانت قد ذكرت في وقت سابق أن مودم 5G الخاص بها سيكون جاهزًا ليتم إستخدامه في الأجهزة في العام 2020، لذلك مع حصول شركة آبل على أصول Intel ومع تقدمها، فلا يبدو التاريخ 2021 مستحيلاً تمامًا.

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هذا يعني أيضًا أن شركة آبل لن تعتمد على كوالكوم لفترة طويلة. كانت هناك شائعات سابقة أشارت إلى أن شركة آبل ستطلق أول iPhone متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام 2020. ويقال بأن المودم المستخدم في هذا الهاتف سيكون من صنع شركة كوالكوم، وذلك بفضل إتفاق التسوية بين الشركتين والذي أنهى جميع الخلافات بينهما.

الآن قبل أن نكون متحمسين جدًا لمودمات 5G التابعة لشركة آبل، فقد أشار تقرير وكالة الأنباء رويترز إلى أنه يمكن القيام بذلك على مراحل. هذا لضمان التوافق مع الشبكات في مختلف البلدان. هذا يعني أنه لا يزال بإمكان آبل الإعتماد على كوالكوم في المستقبل المنظور.