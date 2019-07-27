الهاتف Galaxy J7 Duo هو أحدث هاتف ذكي من سامسونج يتلقى تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بترقية العديد من هواتفها الذكية المتوسطة إلى Android 9 Pie منذ بداية هذا العام، ومن بين الهواتف الذكية المتوسطة التي قامت الشركة الكورية الجنوبية بترقيتها حتى الآن إلى Android 9 Pie، نذكر Galaxy M10 و Galaxy M20 و Galaxy J7 و Galaxy J7 Pro و Galaxy A8s، فضلا عن العديد من الهواتف الذكية الأخرى. والآن، قررت شركة سامسونج إضافة الهاتف Galaxy J7 Duo إلى القائمة.

في الواقع، لقد إتضح لنا الآن أن شركة سامسونج بدأت بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy J7 Duo. وعلى ما يبدو، هذا التحديث متوفر حاليًا لملاك الهاتف Galaxy J7 Duo في الهند، ولكننا نعتقد بأن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلاً قبل أن نرى هذا التحديث يشق طريقه إلى المزيد من البلدان حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy J7 Duo يحمل البنية رقم J720FDDU4BSG7، ويجلب معه كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie بما، فضلا عن واجهة One UI 1.1 الأحدث من شركة سامسونج والتي تجلب معها العديد من التغييرات البصرية، كما أنه يجلب معه أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو، وميزة Night Mode وميزات الرفاهية الرقمية Digital Wellbeing.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.