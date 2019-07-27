Huawei تكشف أخيرًا عن موعد صدور الهاتف Huawei Mate 20X 5G في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei أخيرًا بالكشف عن موعد إطلاق الهاتف Huawei Mate 20X 5G وطنها الأم، الصين. سيأتي هذا الهاتف مع 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية، وسيكلف 6199 يوان صيني أي ما يعادل 900 دولار أمريكي. هذا الهاتف متوفر حاليًا للطلب المسبق على متجر Vmall، وسيتم عرضه للبيع بشكل رسمي إبتداء من 16 أغسطس.

كما يوحي إسمه، فالهاتف Huawei Mate 20X 5G الجديد يستند على الهاتف Huawei Mate 20X الذي أطلقته شركة Huawei في شهر نوفمبر الماضي. الفرق الرئيسي الملحوظ بين الإثنين بخلاف دعم شبكات الجيل الخامس 5G هو إنخفاض سعة البطارية.

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يستخدم الهاتف Huawei Mate 20X 5G المودم Huawei Balong 5000 التابع لشركة Huawei والذي رأيناه من قبل في الهاتف Huawei Mate X القابل للطي، وهو المودم الذي يتوافق بالفعل مع المعالج HiSilicon Kirin 980، ولكن هذا المودم يحتاج إلى المزيد من المساحة داخل الهاتف Huawei Mate 20X 5G، وهذا ما يفسر تقليص سعة بطارية الهاتف من 5000mAh إلى 4200mAh.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Huawei Mate 20X 5G، فينبغي أن تكون مماثلة لمواصفات الهاتف Huawei Mate 20X الحالي، وهذا ما يعني بأنه ينبغي أن يأتي كذلك مع شاشة بحجم 7.2 إنش، ومع ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، ومع نفس الكاميرا الخلفية الثلاثية الموجودة في الهاتف Huawei Mate 20 Pro. وفي حالة إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول الهاتف Huawei Mate 20X، فنحن نقترح عليك إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.