صفقة اليوم.. خصم 93% على حزمة احتراف التصوير الفوتوغرافي 

حزمة التصوير الفوتوغرافي DSLR Photography Course Bundle

عدد الدورات: 2

عدد الدروس: 37

المدة: 12 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة احتراف التصوير الفوتوغرافي وتعلم كيفية تحقيق أقصى استفادة من كاميرا DSLR الخاصة بك، بدءًا من التقاط صور أفضل، واحتراف التصوير الليلي، وحتى التقاط مقاطع فيديو سينمائية عالية الدقة.

ستتعرف أيضًا على بعض الأدوات والحيل المهمة لالتقاط صور رائعة للطبيعة، بالإضافة إلى كيفية تحرير الصور باستخدام برنامج فوتوشوب، وبعض البرامج الأخرى.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 394 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 24 دولارًا.

نسبة الخصم: 93%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

خلافًا للاعتقاد السائد؛ فإن التصوير الفوتوغرافي هو أكثر بكثير من مجرد الضغط على زر لالتقاط صورة، بل يحتاج المصورون إلى مراعاة عدد لا يحصى من العوامل من أجل الحصول على لقطات احترافية.

إذا كنت تريد تطوير مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي واحتراف هذا المجال؛ فإننا نقدم لك اليوم حزمة التصوير الفوتوغرافي بكاميرات DSLR مع خصم خاص.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 394 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 24 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 93 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تضم هذه الحزمة دورتان يضمان ما يصل إلى 37 درسًا، وحوالي 12 ساعة من المحتوى تُغطي كل ما تحتاج معرفته عن أساسيات التصوير الفوتوغرافي، وكيفية استخدام كاميرات DSLR من أجل التقاط صور احترافية.

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لا يهم إذا كنت مبتدءًا أو محترفًا، فستجد كل ماتحتاجه لمستواك خلال هذه الحزمة بكل تأكيد، حيث تقدم لك الدورة الأولى أساسيات التصوير الرقمي ابتداءً من كيفية استخدام كاميرا DSLR، مرورًا بالمهارات التي تحتاج إلى إتقانها لتصبح محترفًا مثل: التكوين وفنونه، والتباين والضوء، فتحة العدسة، سرعة الغالق، وتوازن الألوان، وحتى التصوير باستخدام الوضع اليدوي.

بينما ستقدم لك الدورة الثانية مستوى احترافي لتتعلم كيفية تحقيق أقصى استفادة من كاميرا DSLR الخاصة بك، بدءًا من التقاط صور أفضل، واحتراف التصوير الليلي، وحتى التقاط مقاطع فيديو سينمائية عالية الدقة.

ستتعرف أيضًا على بعض الأدوات والحيل المهمة لالتقاط صور رائعة للطبيعة، بالإضافة إلى ذلك ستتعلم كيفية تحرير الصور باستخدام برنامج فوتوشوب، وبعض البرامج الأخرى.

الحصول على الصفقة: من هنا.