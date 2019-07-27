شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم بلغت إيرادات إنتل بالربع الثانى من 2019؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة إنتل عن تقريرها المالى للربع الثانى من 2019، حيث سجلت شركة صناعة الرقاقات 16.5 مليار دولار فى صافى المبيعات للربع الثانى من عام 2019، وهو ما يعتبر ارتفاع 900 مليون دولار من ربع أبريل، لكن بنسبة 3% على أساس سنوى، كما حققت إيرادات صافية قدرها 4.2 دولار مليار.

وبحسب موقع TOI الهندى، حققت شركة إنتل نمواً بنسبة 1% فى الأعمال التى تتمحور حول أجهزة الكمبيوتر الشخصية، فى حين تراجعت الإيرادات التى تركز على البيانات بنسبة 7%، وفقاً لما كشفت عنه الشركة فى بيان بعد أن أعلنت أبل عن استحواذها على غالبية أعمال مودم الهواتف الذكية من إنتل.

وقال بوب سوان الرئيس التنفيذى لشركة إنتل: "لقد تجاوزت نتائج الربع الثانى توقعاتنا فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح، إذ أن نمو البيانات والتطبيقات كثيفة الاستخدام للحوسبة يدفع العملاء إلى الحصول على منتجات عالية الأداء فى كل من أعمالنا التى تركز على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والبيانات التى تركز على الكمبيوتر"، وأضاف :" فى الربع الثانى حققت الشركة حوالى 7.6 مليار دولار نقدًا من العمليات، ودفعت أرباحًا بقيمة 1.4 مليار دولار واستخدمت 3.0 مليار دولار لإعادة شراء 67 مليون سهم من الأسهم الخاصة بالشركة.