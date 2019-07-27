Nubia تعرض لنا لمحة عن قدرات التقريب الهجين لكاميرا الهاتف Nubia Z20 الرائد القادم

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فاطمة أيت طالب - دبي - قام المؤسس المشارك للعلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE بنشر صورتين إضافيتين تم إلتقاطهما بإستخدام الهاتف Nubia Z20 القادم من الشركة، وهذه المرة تم إلتقاط واحدة من الصورتين بإستخدام الكاميرا المقربة في الهاتف مع العلم بأنه يمكنك إلقاء نظرة على كلا الصورتين أدناه :
لسوء الحظ، المنشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لا يكشف لنا عن المزيد من التفاصيل، لذلك لا نعرف عدد المرات التي كان فيها الهاتف Nubia Z20 قادرًا على التقريب. ويقترح البعض أنه تم إلتقاط الصور المقربة بإستخدام التقريب الهجين البالغ 20 ضعفًا. في الواقع، هذا الإقتراح يبدو منطقيًا لأننا رأينا شركة ZTE في وقت سابق من هذا اليوم تعرض لنا قدرات التقريب الهجين البالغ 20 ضعفًا للهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G.
عمومًا، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Nubia Z20 في الحدث المقرر عقده يوم 8 أغسطس بالعاصمة الصينية، بكين.
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