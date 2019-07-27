الفترة التجريبية المجانية البالغة 3 أشهر لخدمة Apple Music قد تتقلص إلى شهر واحد

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الميزات المميزة في الخدمة الموسيقية Apple Music هي القدرة على تجربة الخدمة لمدة ثلاثة أشهر مجانًا. هذه فترة تجريبية أطول بكثير من تلك التي توفرها الخدمات الموسيقية الأخرى والتي لا تتعدى غالبًا شهرًا واحدًا. ومع ذلك، يبدو أن هناك فرصة أن تقوم شركة آبل بتقليص الفترة التجريبية المجانية من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط. هذا وفقًا للموقع الرسمي لشركة آبل والذي عرض اللافتة الموجودة أدناه والتي تذكر الفترة التجريبية البالغة شهر واحد فقط.

كما أوضح موقع MacRumors، فمن الممكن أن يكون هذا خطأ، ولكن خدمة Apple Music ليست جديدة تمامًا، لذا يجب ألا يكون هناك خطأ بهذا الحجم. لقد أوضحت بعض التعليقات أن شهرًا واحدًا يعتبر كافيًا حتى يتمكن المستخدمون من الحصول على فكرة حول ما إذا كان ينبغي عليهم الإستمرار في الإشتراك، ولكن لا يزال من الجيد أن تكون قادرًا على توفير بعض المال لبضعة أشهر إضافية.

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ما يثير السخرية قليلا هو أنه في السابق، تردد أن شركة آبل قد قامت بمضاعفة الفترة التجريبية للطلاب حيث بدلاً من منحهم ثلاثة أشهر، سيحصلون على ستة أشهر بدلاً من ذلك، لذلك يبدو من غير العادل إلى حد ما أن تقوم شركة آبل بتقليص الفترة التجريبية لبقية المستخدمين، على إفتراض أن هذه الصورة دقيقة.

أما وقد قلنا ذلك، فقد وعدت شركة آبل سابقًا الفنانين بدفع الرسوم لهم حتى خلال الفترة التجريبية التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر، لذلك ربما تتطلع شركة آبل إلى تقليص الفترة التجريبية للمساعدة في تغطية بعض هذه التكاليف. في كلتا الحالتين، يجب علينا أن ننتظر ونرى، ولكن نأمل أن لا يكون الأمر كذلك.