MediaTek تكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن المعالج MediaTek Helio G90 المصمم لهواتف الألعاب

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة MediaTek لإطلاق أول معالج لها مصمم في الأساس للهواتف الذكية المصممة للاعبين، وستقوم الشركة بالكشف عن هذا المعالج والذي يحمل إسم MediaTek Helio G90 في حدث خاص سيتم عقده في اليوم 30 من شهر يوليو الجاري بالعاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي. وفي حالة إذا نجح هذا المعالج في توفير أداء مميز لهواتف الألعاب، فمن شأن ذلك أن يساهم في ظهور المزيد من هواتف الألعاب المتوسطة التكلفة.

بينما لا نملك أي معلومات ملموسة حول المعالج الجديد، فالتكهنات تشير إلى أنه سيأتي بنفس المواصفات التقنية للمعالج MediaTek Helio P90 الحالي بإستثناء أنه سيحصل على تردد أعلى، وهذا ما يعني بأنه سيتم أيضًا تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 12 نانومتر. ومن المرجح أن يكون الفرق الرئيسي الآخر بين MediaTek Helio G90 الجديد و MediaTek Helio P90 الحالي في معالج الرسوميات على الرغم من أنه لم يتم تأكيد أي شيء بشكل رسمي بعد.

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تعتمد شركة MediaTek عادة على حلول PowerVR و Mali للتعامل مع الرسوميات في معالجاتها، ومع توفر معالجات الرسوميات القوية الجديدة Mali-G76 و PowerVR GM9446 للإستخدام، فيجب أن نرى أحدهما يشق طريقه إلى المعالج MediaTek Helio G90. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المحتمل أن نرى برمجيات لتعزيز أداء الرسوميات في هذا المعالج مثل GPU Turbo في هواتف Huawei.

لا توجد لدينا حتى الآن أي معلومات عن هوية الشركات التي ستقوم بإستخدام المعالج MediaTek Helio G90 في هواتفها الذكية القادمة المصممة للاعبين، لذا سيتعين علينا الإنتظار حتى الأسبوع المقبل للحصول على المزيد من التفاصيل.