مكيف الهواء القابل للإرتداء من Sony سوف يبقيك باردًا خلال فصل الصيف

فاطمة أيت طالب - دبي -

يمكن أن تصبح حرارة الصيف في بعض الأحيان غير محتملة حيث لا تفعل المروحة سوى القليل لتبريدنا، وينتهي الأمر فقط بتدوير الهواء الساخن. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى شيء أقوى قليلاً، فقد يكون لدى Sony الجهاز المناسب لك والذي يحمل إسم Reon Pocket، وهو مكيف هواء قابل للإرتداء يناسب جيبك.

الآن، سيحتاج Reon Pocket إلى قميص مصمم خصيصًا ليتم تثبيت هذا الجهاز فيه، ويمكن تشغيله أو إيقافه بإستخدام هاتفك الذكي من خلال التطبيق المصاحب. يتم وضع جهاز Sony Reon Pocket على الرقبة حيث يساعد على إبقاء المستخدم باردًا خلال أيام الصيف الحارة. ومع ذلك، فكل هذا ليس رخيصًا تمامًا.

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الحزمة الأساسية والتي تضم جهاز Reon Pocket مع قميص واحد يلائم الجهاز تكلف ما يصل إلى 130 دولار أمريكي. من المتوقع أيضًا أن يعمل الجهاز لمدة 90 دقيقة قبل أن يحتاج لإعادة الشحن، لذا فهو غير مصمم تمامًا ليتم إستخدامه طوال اليوم. بالإضافة إلى القدرة على إبقائك باردًا، فإن جهاز Sony Reon Pocket الجديد يعمل أيضًا بطريقة معاكسة بحيث سيكون قادرًا كذلك على إبقائك دافئًا في الأيام الباردة، لذلك فهو سيكون مفيدًا لك في الصيف والشتاء على حد سواء.

إذا كنت مهتمًا بهذا الجهاز، فقد يهمك معرفة أن شركة Sony قامت بإطلاق Reon Pocket عبر حملة للتمويل الجماعي والتي يبدو أنها متاحة فقط في اليابان حاليًا، ولكن يمكنك إلقاء نظرة إذا كنت مهتمًا.