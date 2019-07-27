شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا سيحدث للشمس بعد موتها؟ علماء يكشفون السيناريو المحتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم العلماء تنبؤاتهم بشأن موت الشمس وسيناريو انهيارها، من خلال مراقبة حدثًا ديناميكيًا نادرًا لوفاة نجم عملاق أحمر لأول مرة، والذى قد يعكس ما سيحدث للشمس فى نهايتها.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، شارك الدكتور ميريديث جويس، وهو عالم فلك بالجامعة الوطنية الأسترالية (ANU) في إجراء الدراسة مع الدكتورة لازلو مولنار والدكتور لازلو كيس من مرصد كونكولي التابع لأكاديمية العلوم المجرية.

وقال الدكتور جويس إن النجم الذي تم دراسته وهو T UMi كان مشابهًا للشمس، وكانت هذه إحدى الفرص النادرة التي يمكن فيها ملاحظة علامات الشيخوخة بشكل مباشر في نجم يشبه الشمس".

وأضاف جويس: "نتوقع أن تنتهي شمسنا من حياتها بهدوء وببطء أكبر مقارنة مع السوبر نوفا الذى ينتج انفجارا قويا ومشرقا".

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وقال الدكتور جويس، إن النتائج تدعم التنبؤ بأن شمسنا سوف تتحول إلى عملاق أحمر ثم إلى قذيفة من الغاز تتسع وتتوهج على شكل حلقة في خمسة مليارات سنة، تاركة وراءها قزمًا أبيض صغيرًا بقايا.

وأوضح جويس، أنها ستصبح أكبر بكثير مع اقترابها من الموت، وستلتهم كل من فينوس وعطارد وربما الأرض في هذه العملية، قبل أن تتقلص لتصبح قزم أبيض.

وجدير بالذكر أن النجم T UMi نشأ منذ حوالي 1.2 مليار سنة، بكتلة تقارب ضعف كتلة شمسنا في كوكبة ليتل بير على بعد أكثر من 3000 سنة ضوئية من الأرض، ووجد الفريق أنه خلال المراحل القليلة الماضية، خلال المرحلة الأخيرة من حياته قبل انتقاله النهائي إلى قزم أبيض ، كان T UMi يمر بسلسلة من النبضات، حيث تذبذب حجمه وسطوعه ودرجة حرارتها بشكل كبير.

وسيواصل علماء الفلك مراقبة تطور النجم في العقود المقبلة، مما سيوفر اختبارًا مباشرًا لتوقعات العلماء خلال الثلاثين إلى الخمسين عامًا المقبلة.