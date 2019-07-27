شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ارتفاع الهجمات الإلكترونية بنسبة 50% هذا العام مقارنة بـ2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا توجد حتى الآن بيئة محصّنة ضد الهجمات الإلكترونية، فسواء كنت تستخدم متاجر إلكترونية، أو خدمات البريد الإلكترونى أو هاتفك الذكى أو حتى السحابة التخزينية، جميعها تعانى من ثغرات أمنية فى النهاية، فلا توجد بيئة محصنة ضد الهجمات السيبرانية

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، كشف تقرير حديث أن الهاكرز لا يزالون يطورون أدوات وتقنيات جديدة تساعدهم على استهداف أصول الشركات المخزّنة على البنية التحتية السحابية أو الأجهزة المحمولة للأفراد أو الطرف الثالث الموثوق به، وذلك وفقا لتقرير جديد صادر عن شركة الأمن الإلكترونى Check Point.

وقالت مايا هورويتز مديرة الاستخبارات وأبحاث التهديدات والمنتجات فى Check Point فى بيان لها "سواء كانت سحابة أو جوالًا أو بريدًا إلكترونيًا، فلا توجد بيئة محصنة ضد الهجمات السيبرانية وبالإضافة إلى ذلك ستظل التهديدات مثل هجمات Ransomware المستهدفة وهجمات DNS وCryptominers ذات صلة فى عام 2019، ويحتاج خبراء الأمن إلى البقاء على اطلاع بأحدث التهديدات وطرق الهجوم لتزويد منظماتهم بأفضل مستوى من الحماية".

ووفقًا لتقرير "Cyber Attack Trends: 2019 Mid-Year" الصادر عنCheck Point، فإن هذا العام شهد زيادة فى الهجمات بنسبة 50% مقارنة بعام 2018، كما تطورت البرمجيات الخبيثة المصرفية لتصبح تهديدًا شائعًا للغاية على الأجهزة المحمولة.

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وأضاف التقرير أن البرامج الضارة للبنوك أصبحت الآن قادرة على سرقة بيانات الدفع وبيانات الاعتماد والأموال من الحسابات المصرفية للضحايا، والإصدارات الجديدة من هذه البرامج الضارة جاهزة للتوزيع على نطاق واسع من قبل أي شخص مستعد للدفع.

كما بدأ المحتالون عبر البريد الإلكترونى فى استخدام العديد من تقنيات التهرب المصممة لتجاوز حلول الأمان وعوامل تصفية مكافحة البريد العشوائي مثل رسائل البريد الإلكتروني المشفرة ، وصور الرسالة المضمنة في نص البريد الإلكتروني ، بالإضافة إلى الشفرة الأساسية المعقدة التي تمزج بين الأحرف النصية البسيطة وأحرف HTML .

فيما أدى تزايد شعبية البيئات السحابية العامة إلى زيادة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف موارد هائلة وبيانات حساسة موجودة في هذه المنصات، ويظل الافتقار إلى ممارسات الأمان مثل سوء التكوين والإدارة السيئة لموارد السحابة أهم تهديد للنظام البيئي السحابي في عام 2019 ، مما يعرض أصول السحابة لمجموعة واسعة من الهجمات.