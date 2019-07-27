شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصرع شاب هندى 19 عاما بسبب لعبة بابجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير أن شابا هنديا يبلغ من العمر 19 عاما توفى خلال ممارسته للعبة بابجى الشهيرة عبر الإنترنت على هاتفه المحمول.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فوقع الحادث عندما ذهب عاصم بشير من منطقة كانيبورا إلى منزل صديقه يوم الخميس الماضى فى ضواحى تشانابورا فى مدينة سريناجار، حيث "كانت عائلة صديق عاصم تنتظره فى الصباح لتناول الفطور، لكنه فقد الوعى أثناء لعبه اللعبة بشكل متواصل خلال الليل المتداخل بين 25 يوليو و26 يوليو"، ليتم نقله إلى مستشفى قريب حيث أعلن الأطباء وفاته.

ولا تعد هذه حالة الوفاة الأولى التى تحدث بسبب لعبة بابجي، حيث سبق وأن انتحر مراهق يبلغ من العمر 17 عاما من ولاية "هاريانا" الهندية، بشنق نفسه، وذلك بعد أن وبخته والدته بسبب قضائه ساعات طويلة فى لعبة "بابجى"، مع حرمانه من استخدام هاتفه الذكى.