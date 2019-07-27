رصد Galaxy Watch Active 2 في مكان جديد، وقد تصدر جنبًا إلى جنب مع Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - لدى شركة سامسونج بالفعل خليفة للساعة الذكية Galaxy Watch Active، وقد تم رصدها للتو تحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الفدرالية FCC. في المستندات، تظهر بعض الصور للساعة الذكية حيث تم العثور على المُعرف FCC ID، مخفيًا في الإعدادات.

تحمل الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 الإسم الرمزي SM-R830 وتضم هيكل بقطر 40mm. وبناءً على الرسومات، فسوف تكون هناك نسخة أخرى من هذه الساعة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. ويُعتقد بأنه ستكون هناك نسخة أكبر من هذه الساعة بحجم يبلغ 44mm، وربما نسخة أخرى تدعم شبكات LTE.

كل ما يمكننا قوله من الصور هو أن Galaxy Watch Active 2 ستكون مشابهة بصريًا لـ Galaxy Watch Active. يمكننا أن نرى أيضًا واجهة المستخدم Samsung One UI وهي موضوعة فوق نظام TizenOS الخاص بالشركة الكورية الجنوبية. ونحن نرى أيضًا ذاكرة داخلية بحجم 4GB في الواجهة.





وبالعودة إلى التسريبات التي وردتنا في وقت سابق من هذا اليوم، فيبدو أن الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 ستكون متوفرة بحجمين 40mm و 44mm مع العلم بأن النسخة الأولى ستضم شاشة بقطر 1.2 إنش، في حين ستضم النسخة الأخرى شاشة بقطر 1.4 إنش. وستأتي كلا النسختين مع شاشات AMOLED محمية بطبقة +Gorilla Glass DX الزجاجية، وستمتاز بدقة 360×360 بكسل.

وبالعودة إلى النسخة الأصغر حجمًا، فهي ستزن 31 جرامًا، في حين ستزن النسخة الأكبر حجمًا 36 جرامًا. وستكون كلا النسختين متوفرتين مع هيكل مصنوع من الألومنيوم أو من الفولاذ المقاوم للصدأ. ويقال كذلك بأنه تم تصميم هذه الساعة الذكية للإلتزام بمعايير المتانة العسكرية MIL-STD 810G.

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على الرغم من أن الساعة الذكية الجديدة Galaxy Watch Active 2 لا تزال تفتقر إلى الإطار الدوار، إلا أن شركة سامسونج ستقوم بتزويد هذه الساعة الذكية بإطار حساس للمس بحيث يمكنك التمرير فوق هذا الإطار للتنقل في واجهة المستخدم في حالة إذا كنت لا ترغب في إستخدام الشاشة الحساسة للمس. وهذه فكرة رائعة للغاية، فشاشات الساعات الذكية تميل إلى أن تكون صغيرة بما يكفي لتغطية معظم محتوى الشاشة أثناء السحب.

ستستخدم الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 نفس المعالج Exynos 9110 الذي رأيناه في Galaxy Watch Active الحالية، وستضم كذلك 768 ميغابايت من الذاكرة العشوائية على النسخة التي تدعم البلوتوث فقط و1.5GB على النسخة التي تدعم شبكات LTE. وستحصل كلا النسختين على 4GB من الذاكرة الداخلية.

يقال أن نسخة 40mm من Galaxy Watch Active 2 تضم بطارية بسعة 247mAh، في حين سيتم الإستفادة من المساحة الإضافية في نسخة 44mm لإستخدام بطارية أكبر بسعة 340mAh. وكما تردد في السابق، فهذه الساعة الذكية الجديدة ستحصل على ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG، فضلا عن ميزة إكتشاف السقوط، ولكن نحن لا نتوقع أن تكون الميزة الأولى متاحة للمستخدمين حتى العام المقبل.

تحتوي Galaxy Watch Active 2 كذلك على البلوتوث 5.0، وهو ما سيساعد على تحسين نطاق الإتصال، وهذا ما يعني بأن هذه الساعة الذكية لن تفقد الإتصال مع هاتفك الذكي بسهولة.

ستتمكن من الحصول على النسخة المصنوعة من الألومنيوم من Galaxy Watch Active 2 باللون الأسود والفضي والذهبي والوردي، في حين ستحصل على النسخة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الأسود والفضي والذهبي. جميع الألوان ستكون متوفرة لكلا الحجمين. لن يتم عرض الساعة الذكية المتوافقة مع شبكات LTE إلا مع الهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.