ZTE تستعرض لنا التقريب الهجين البالغ 20x للهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة ZTE فعلاً بعرض الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G للطلب المسبق على متجر JD.com، والآن لجأت هذه الشركة إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لتعرض لنا إمكانات واحدة من أكبر الميزات الرائدة في الهاتف، وهي التقريب الهجين البالغ 10 أضعاف. في منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية المذكورة آنفًا، نشرت الشركة سلسلة من الصور تنتقل من وضع الزاوية الواسعة للغاية إلى الوضع العادي ومن ثم الإنتقال إلى أوضاع التقريب 5x و 10x و 20x.

كما هو الحال مع الشركات الأخرى المصنعة للهواتف الذكية، فشركة ZTE تلعب بورقة التسويق هنا. التقرب البالغ ثلاثة أضعاف هو في الواقع صورة من الكاميرا العادية التي تضم مستشعر 48 ميغابكسل، في يحين يمثل التقريب 1x صورة من الكاميرا الواسعة الزاوية. وبعد ذلك تبدأ العدسة المقربة في بلوغ التقريب البالغ 10 أضعاف ثم التقريب الرقمي إلى 20x.

وللتذكير، فالهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G يضم كاميرا أساسية تضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل وعدسة بفتحة 1.7، وكاميرا ثانية مقربة تضم مستشعر بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة مقربة بفتحة 2.4، فضلا عن كاميرا ثالثة واسعة الزاوية تضم مستشعر بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة واسعة الزاوية بفتحة 2.2.