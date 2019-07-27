تكنولوجيا: قريبا.. استخدام حساب واحد على واتس آب بأرقام هواتف متعددة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم تطبيق "واتس آب" إضافة العديد من المميزات الجديدة؛ أبرزها السماح باستخدام حساب واحد لأرقام هواتف متعددة ودعم تعدد منصات التشغيل.
ووفقا لموقع "دابليو أيه بيتا إنفو" الإلكترونى، فإن "واتس آب"، المملوكة لعملاق شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قد تسمح فى المستقبل للمستخدمين باستخدام حساب واحد للتطبيق على عدة هواتف محمولة.
وأضاف الموقع أنه على عكس الاستخدام المقيد حاليا عبر نسخة الويب من التطبيق، تعمل "واتس آب" حاليا على تطوير ميزة تسمح باستخدام نظام متعدد منصات التشغيل من أجل ضمان أن مستخدميها يمكنهم استخدام الخدمة على أجهزة متعددة دون أى مشاكل.
وبحسب الموقع ستسمح "واتس آب" باستخدام الحساب نفسه ومشاركة سجل الدردشة على الأجهزة المحمولة المعتمدة على نظامى تشغيل "IOS و"أندرويد"، فضلا عن السماح باستخدام المنصات المتعددة، مشيرا إلى أن "واتس آب" تعمل على تحسين نظام تشفير بيانات الدردشة على المنصة على أجهزة متعددة.
وزعمت تقارير أن "واتس آب" ستسمح لمستخدمى منصتى "أندرويد" و"آى أوه إس" بتحرير ملفات الوسائط من داخل نافذة الدردشة.. كما تحدثت تقارير أخرى عن اختبار "واتس آب" لميزة تسمح للمستخدمين بمسح ومشاركة شيفرات الباركود على المنصة.
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