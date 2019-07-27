شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق نهائيات المسابقة العالمية للروبوتات بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت نهائيات المسابقة العالمية للروبوتات 2019، وذلك فى مدينة باودينج بمقاطعة خبى شمالى الصين، بمشاركة أكثر من 6500 متسابق.

وذكرت اللجنة المنظمة–فى بيان اليوم- أن المسابقة التى تمتد لثلاثة أيام تشمل منافسات فى 4 فئات هي: روبوت التعايش-التعاون-المعرفة، وروبوت التحكم عن طريق الدماغ، وتصميمات صناعية للروبوت، وتصميمات الشباب للروبوت.

ويتنافس المشاركون من أكثر من 10 دول ومناطق على جوائز فى أكثر من 20 مسابقة.