شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق نهائيات المسابقة العالمية للروبوتات بالصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت نهائيات المسابقة العالمية للروبوتات 2019، وذلك فى مدينة باودينج بمقاطعة خبى شمالى الصين، بمشاركة أكثر من 6500 متسابق.
وذكرت اللجنة المنظمة–فى بيان اليوم- أن المسابقة التى تمتد لثلاثة أيام تشمل منافسات فى 4 فئات هي: روبوت التعايش-التعاون-المعرفة، وروبوت التحكم عن طريق الدماغ، وتصميمات صناعية للروبوت، وتصميمات الشباب للروبوت.
ويتنافس المشاركون من أكثر من 10 دول ومناطق على جوائز فى أكثر من 20 مسابقة.
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