الفلك يحدد موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى ومواقيت الصلاة.. وبيان عاجل من دار الإفتاء

كتب: ضياء السقا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد وقفة عرفات، وعيد الأضحى المبارك لعام 2019.

وقال المعهد في بيان له، إن غــرة شهر ذو الحجة 1440هـ فلكياً ستكون يوم الجمعة 2 أغسطس المقبل.

وكشف الحسابات الفلكية، أن السبت الموافق 10 أغسطس، سيكون وقفة عرفات، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد، الموافق 11 من نفس الشهر.

وأشار المعهد إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميس 29 من ذى القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس، فيما يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (31 - 33 دقيقة).

كما أعلن المعهد مواقيت صلاة عيد الأضحي، وجاءت كالتالي:

القاهرة 5:45، والجيزة 5:45، والإسكندرية 5:48، وبورسعيد 5:39، والسويس 5:40، العريش 5:33، والطور 5:38، وسانت كاترين 5:36، وطابا 5:31، وشرم الشيخ 5:36، ودمنهور 5:46، وطنطا 5:45، والمنصورة 5:43، والزقازيق 5:43، بنها 5:44، وشبين الكوم 5:45، وكفر الشيخ 5:44، الفيوم 5:47، وبنى سويف 5:47، والمنيا 5:50، وأسيوط 5:49، وسوهاج 5:48، وقنا 5:44، وأسوان 5:47، وأبو سمبل 5:54، ومرسى مطروح 5:59، والغردقة 5:39، والخارجة 5:55، والإسماعيلية 5:40، ودمياط 5:40، والسلوم 6:06، ونويبع 5:33، وحلايب 5:34، وشلاتين 5:37.

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بيان عاجل من دار الإفتاء

من جانبها، نفت دار الإفتاء المصرية، صحة ما أثير الفترة الماضية عن تحديدها موعد عيد الأضحى المبارك.

وأكدت دار الإفتاء في بيان لها الجمعة، أن ما نشر على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تحديدها موعد عيد الأضحى المبارك غير صحيح تماما.

ولفتت الدار إلى أنه سيتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، بعد غروب شمس يوم الـ29 من شهر ذي القعدة، الموافق الأول من أغسطس لعام 2019 ميلاديا.

وكانت وزارة الخدمة المدنية السعودية، قد أعلنت أن إجازة عيد الأضحى لهذا العام 12يوما، تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، الموافق "6 أغسطس"، وتنتهي بنهاية اليوم السادس عشر من ذي الحجة، "17 أغسطس.

وقالت الوزارة، على تويتر، إن "إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم السادس عشر من الشهر نفسه، بحسب تقويم أم القرى".

وفي مصر، من المنتظر أن يحصل المصريون على إجازة 9 أيام، حيث أن الجمعة 9 أغسطس عطلة أسبوعية، وبعدها السبت وقفة عرفات، ومن الأحد إلى الأربعاء عيد الأضحى، والخميس 15 أغسطس موعد العودة للعمل، ولكن الأغلب يأخذه إجازة سنوية، وبعده الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.