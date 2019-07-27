إصدار جديد من جهاز Nvidia Shield TV قد يشق طريقه إلى السوق قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة Nvidia تعمل على طراز جديد من جهاز Nvidia Shield TV. تم رصد هذا الإصدار الجديد من جهاز Nvidia Shield TV لأول مرة في كتالوج Google Play Console Devices في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن شركة Nvidia تعتزم طرحه في المستقبل غير البعيد. أما وقد قلنا ذلك، فقد تم الآن رصد هذا الإصدار الجديد من جهاز Nvidia Shield TV في موقع هيئة الإتصالات الفدرالية FCC.
وإستنادًا إلى المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن، فسوف يعمل الإصدار الجديد من جهاز Nvidia Shield TV بنظام Android 9 Pie. ومع ذلك، قد لا يكون مختلفًا كثيرًا عن الإصدار السابق. وكما هو متوقع، فهذا الإصدار الجديد سيحصل على دعم WiFi و Bluetouth، كما هو موضح في ملف هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC أيضًا.
تسلط ملفات هيئة الإتصالات الفيدرالية الضوء على إمكانية أن يتخلى الإصدار الجديد من جهاز Nvidia Shield TV عن مصدر الطاقة الخارجي الضخم الذي رأيناه في طراز 2017 لأنه قد يحتوي على مصدر طاقة داخلي بدلاً من ذلك. هذه بطبيعة الحال ستمثل خطوة جيدة لأنها ستؤدي إلى إستخدام عدد أقل من الكابلات والمقابس بالنسبة للمستخدمين أثناء التعامل مع التلفزيونات الخاصة بهم.
وفيما يخص المواصفات التقنية، فسوف يضم الإصدار الجديد من جهاز Nvidia Shield TV نفس المعالج Nvidia Tegra X1 T210 الذي رأيناه في إصدار 2017. كانت هناك شائعات مفادها أنه سيتم ترقية هذا المعالج قريبًا وأن الإصدار الجديد سيحتفظ بنفس الإسم. وعلى الرغم من ذلك، لم تؤكد لنا شركة Nvidia حتى الآن موعد إطلاق الإصدار الجديد من جهاز Nvidia Shield TV في السوق.
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