شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جدل حول جدوى إنشاء مستوطنات على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تطور أبحاث الفضاء على مدى السنوات الأخيرة، ظهر اتجاه نحو انشاء مستوطنات على سطح القمر، ورغم وجود العديد من الأطراف من علماء وسياسيين يناصرون هذا الاتجاه خرجت رائدة فضاء روسية برأى مخالف.

وأعلنت رائدة الفضاء الروسية والنائبة فى البرلمان الروسى، سفيتلانا سافيتسكايا، إمكانية دراسة القمر دون إنشاء مستوطنات دائمة على سطحه.

وقالت فى تصريحات صحفية:" أنا غير مقتنعة بضرورة إنشاء مستوطنات على سطح القمر ولا أرى حاجة لذلك، حتى من الناحية الدفاعية، وإذا اعتقد أحد أنه يمكن قصف الأرض من هناك فتلك حماقة".

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وأشارت سافيتسكايا إلى أن التحليق الفضائى المأهول إلى القمر يمكن اعتباره مفيدا من ناحية اكتساب خبرات إضافية فى إدارة الرحلات الفضائية البعيدة المدى.

وترى رائدة الفضاء أن البشرية يجب أن تدرس كواكب أخرى، بما فيها المريخ والزهرة بغض النظر عن الظروف الجوية الصعبة هناك. وتعتقد أن زيارة الإنسان لكواكب أخرى سيكون اختراقا هائلا فى تقدم الحضارة وتطوير التقنيات والعلم.

ويأتى الجدل حول هذه القضية مع الاحتفال هذا الاسبوع بمرور خمسين عاما على هبوط الانسان على سطح القمر فى 21 يوليو 1969 بواسطة رائد الفضاء الامريكى نيل ارمسترونج من خلال رحلة ابولو11.