شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. ثوران بركان فى بيرو من الفضاء يلتقطه قمر صناعى روسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط قمر صناعي روسي للاستشعار عن بعد صورة جديدة للبركان الأكثر نشاطًا في بيرو، والذي يسمى أوبيناس، وذلك في منتصف ثوران بركاني أصاب الآلاف من السكان.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فاشتملت الصورة على عمود من الرماد يتصاعد من البركان في الصورة التي تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي Resurs-P، والذى تستخدمه وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" لأغراض غير عسكرية.



ثوران بركانى

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وبدأ بركان أوبيناس في بيرو يندلع، حيث أطلق الرماد الذي وصل إلى مناطق داخل دائرة نصف قطرها 16 ميلًا، حيث أمر المعهد الوطني للدفاع المدني في بيرو (INDECI) بإخلاء المنطقة بالقرب من البركان، الذي يقع شمال موكيجوا، في جنوب بيرو.

واستخدم الناس الأقنعة والنظارات الواقية لحماية أنفسهم من الرماد المتصاعد، فيما أثر ثوران البركان على 29703 شخصًا وألحق أضرارًا بـ 637 من المباني العامة والمنازل، وفقًا لما ذكره مركز بيرو الوطني لعمليات الطوارئ.

وهذا البركان هو واحد من عشرات البراكين النشطة فى المنطقة والتي تعد جزءًا من حلقة النار، وهو امتداد من الأرض على شكل حدوة حصان معروف بالزلازل المتكررة والانفجارات البركانية.