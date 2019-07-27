تكنولوجيا: ابل تستحوذ على الجزء الأكبر من قطاع المودم في شركة إنتل في صفقة بقيمة مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصلت التسريبات التي نشرت سابقاً حول محادثات إنتل وابل إلى نهايتها بإتمام الصفقة رسمياً بين الشركتين بقيمة مليار دولار، لتستحوذ ابل رسمياً الآن على الجزء الأكبر من قطاع تطوير شرائح المودم في شركة إنتل.

دفعت التسوية القانونية بين ابل وكوالكوم شركة إنتل للخروج من المنافسة في سوق المودم، وترك الساحة للشركات المنافسة، إلا أن قطاع المودم في شركة إنتل كان محور جدل خلال الفترة الماضية، مع الكثير من الشائعات والتسريبات حول خطط إنتل لبيع هذا القطاع.

ولقد كانت شركة ابل بين الشركات التي أكدت التسريبات خلال الفترة الماضية على خططها لشراء هذا القسم، كما أكدت التسريبات أيضاً على أن المحادثات قائمة بالفعل بين الشركتين لإنهاء الصفقة، حيث تم تأكيد هذه التسريبات بتصريحات رسمية تشير إلى إنهاء صفقة الاستحواذ بقيمة مليار دولار.

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ومن المقرر وفقاً لهذه الصفقة أن ينتقل 2200 موظف في قطاع المودم الخاص بشركة إنتل للعمل لدى ابل، كما تستحوذ ابل وفقاً لهذه الصفقة على التقنية الصناعية وبراءة الاختراع الخاصة بتطوير شرائح المودم، كما تستحوذ ابل بموجب هذه الصفقة على حقوق الملكية الفكرية لعدد 17000 تقنية لاسلكية، والتي يأتي من بينها معمارية شرائح المودم والعمليات الخاصة بها.

من جانب أخر تستمر إنتل في تطوير شرائح المودم الخاص بأجهزة الحاسب، والأجهزة الذكية إلى جانب شرائح المودم الخاصة بالسيارات الذكية، إلا أن الشركة لن تطور الشرائح الخاصة بالهواتف الذكية.

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