سوق الهواتف الذكية في الهند يحقق رقم قياسي جديد في الربع الثاني من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - يركز التقرير الأحدث من شركة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق على شحنات الهواتف الذكية في الهند خلال الربع الثاني من هذا العام. وخلال هذه الفترة، تم شحن 37 مليون هاتف ذكي، وهو ما يمثل رقم قياسي جديد وقفزة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مجموعة BBK Electronics والتي تضم Oppo و Vivo و Realme و OnePlus هي الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في الهند، فهي مسؤولة عن 30% من شحنات الهواتف الذكية في البلاد. وتعتبر Asus و HMD Global Oy و Realme و OnePlus أسرع العلامات التجارية نموًا على أساس سنوي.

تعتبر Xiaomi مرة أخرى الشركة المصنعة للهواتف الذكية الرائدة في الهند بحصة سوقية قدرها 28 في المئة بفضل تشكيلتها المتنامية من الهواتف الذكية والتسويق المستمر لهواتفها الذكية على شبكة الإنترنت. وإحتلت شركة سامسونج المرتبة الثانية بنسبة 25% بفضل الأداء القوي لسلسلة هواتف Galaxy A Series ولسلسلة هواتف Galaxy M Series، في حين تكمل Vivo المراكز الثلاثة الأولى بحصة سوقية تبلغ 11% بفضل المبيعات القوية لسلسلة هواتف Vivo Y91 Series. وبالنسبة للمرتبتين الرابعة والخامسة، فقد كانت من نصيب Realme و Oppo.

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وبخصوص هذا الموضوع، أوضح المدير المساعد في شركة Counterpoint Research، السيد Tarun Pathak أن التوافر الواسع للهواتف الإقتصادية والمتوسطة من مختلف الشركات المصنعة هو السبب الرئيسي لنمو شحنات الهواتف الذكية في الهند.

في الهند، إنتقلت الفئة السعرية المفضلة لدى المستهلكين إلى ” ما بين 145$ و 290$ “، وستظل هذه الفئة هي المساهم الأكبر في قطاع الهواتف الذكية في الهند هذا العام. تركز العلامات التجارية على تقديم أحدث المواصفات المتميزة، مثل الشاشات المزودة بالقطع، والشاشات الكاملة، والكاميرات الخلفية المتعددة، وكاميرات السلفي المنبثقة، ومستشعرات بصمات الأصابع المدمجة في الشاشة في هذه الفئة لتحفيز طلب المستهلكين.

على الطرف الأخر من السوق، سيطرت OnePlus على فئة الهواتف الذكية الرائدة مما جعلها تتفوق على شركة سامسونج بفضل الطلب القوي على الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro.