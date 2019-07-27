Duolingo تتعاون مع Twitch للسماح للمذيعين بتعليم المشاهدين لغات جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - يُنظر إلى Twitch أساسًا على أنها منصة للبث حيث يمكن للناس مشاهدة أو بث جلسات اللعب الخاصة بهم. ومع ذلك، فقد رأينا كيف يمكن إستخدام هذه المنصة أيضًا لأشياء أخرى لا تتعلق بالضرورة بالألعاب. إذا كنت مهتم بتعلم لغة جديدة، فربما تكون منصة Twitch المكان الجديد للقيام بذلك.

هذا لأنه بفضل شراكة بين Duolingo و Twitch، سيتم إطلاق برنامج Duolingo Verified Streamer Program. وهذا يعني أن مستخدمي Twitch سيكون بمقدورهم بث جلسات لتعليم لغة جديدة للمشاهدين. يُعد هذا مفيدًا مقارنة بالدروس الثابتة مثل مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا أو الكتب أو المقاطع الصوتية.

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هذا لأنه أثناء البث، ستكون قادرًا على التفاعل مع ” المعلم ” الخاص بك والحصول على الملاحظات والمساعدة أثناء تقدمك. هذه الطريقة تتيح لك أيضًا محاولة التواصل بإستخدام اللغة الجديدة التي تحاول تعلمها، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون مفيدًا إذا كنت ترغب في السفر إلى بلد جديد وتريد أن تتعلم بضع جمل لمساعدتك في إنجاز الأمور هناك. ستكون اللغات الأولية المتاحة هي الإنجليزية والفرنسية والعربية والصينية والإسبانية، ولكن هناك خطط للتوسع في نهاية المطاف لتغطية المزيد من اللغات في المستقبل.

لا يمكن لجميع المذيعين ( الأشخاص الذين يقومون بالبث ) على منصة Twitch المشاركة في هذا البرنامج، فقد تم إختيار 12 مشاركًا فقط حتى الآن، ولكن كما هو الحال مع اللغات، فنحن نعتقد بأنه سيتم إضافة المزيد من المعلمين في المستقبل.