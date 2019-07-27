الإصلاح المجاني لمشكلة ” إنجراف ” أيادي التحكم Joy-Con قد لا يكون متوفرًا في جميع المناطق

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة، كانت هناك تقارير تفيد بأن أيادي التحكم القابلة للفصل Joy-Con الخاصة بجهاز Nintendo Switch تعاني من مشكلة يُطلق عليها ” مشكلة الإنجراف “، وهي مشكلة تجعل أيادي التحكم تنجرف داخل اللعبة حتى لو لم يكن هناك أي تدخل من اللاعب. ومع ذلك، فقد أفيد يوم أمس أنه وفقا لمذكرة داخلية، فسوف تقوم شركة Nintendo بإصلاح وحدات التحكم Joy-Con التي تعاني من هذا الخلل مجانًا حتى لو كان الجهاز خارج فترة الضمان.

في الواقع، لقد ذهب تقرير الأمس إلى حد القول بأن شركة Nintendo عازمة أيضًا على إعادة الأموال الذين سبقوا أن دفعوا للشركة مقابل إصلاح هذه المشكلة. ومع ذلك، يبدو أن هذا قد لا ينطبق على جميع المناطق في جميع أنحاء العالم. ووفقا للموقع البريطاني Metro، فيبدو أن سياسة الإصلاح هذه قد لا تنطبق على المملكة المتحدة. تم تأكيد هذا أيضًا من خلال منشور على الشبكة الإجتماعية Reddit حيث حاول فيه أحد المستخدمين الإستفسار عن الإصلاحات المجانية، ليتم إخباره بعد ذلك أن هذا العرض سيكون متاحًا للاعبين في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

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إليكم ما جاء في المنشور : ” لسوء الحظ لا… صدر بيان من فرع شركة Nintendo في الولايات المتحدة الأمريكية يعترف بوجود المشاكل المتداولة في وحدات التحكم Joy-Con الخاصة بجهاز Nintendo Switch. الوضع في فرع شركة Nintendo بالمملكة المتحدة ظل على حاله فيما يخص إستكشاف الأخطاء والإصلاحات الموصى بها “. ومع ذلك، أوضح المستخدمون الآخرون في أجزاء أخرى من العالم، مثل هولندا أن شركة Nintendo ستُصلح أيادي التحكم Joy-Con الخاصة بهم مجانًا وستتنازل عن تكاليف الشحن.

هذا يعني أنه وفقًا للمكان الذي تعيش فيه، فقد تضطر أو لا تضطر إلى الدفع مقابل الإصلاحات، لذلك قد يكون من الجيد التواصل مع الفرع المحلي لشركة Nintendo لمعرفة ما إذا كانت عملية الإصلاح ستكلفك مبلغًا من المال أو ما إذا كانت ستكون مجانية بالكامل.