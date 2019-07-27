الحرارة تصل لـ42.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم (بيان بالدرجات)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، وتنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذير من الرطوبة

وفي سياق متصل، كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات إعلامية، عن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، والتى تصل لحوالى 90 % على السواحل ، و 80 % على القاهرة، و 70% على محافظات شمال الصعيد، وهو ما يزيد إحساس المواطنين بحرارة الجو فى هذه الفترة، خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وناشد مدير إدارة التحاليل بالأرصاد، المواطنين، بعدم التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، وكثرة شرب المياه، وتجنب التعرض للشمس.

وأشر إلى أن المنطقة العربية وأوروبا يتعرضان للمنخفض الموسمي الهندي والذي يتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة.

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نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

4- يفضل بالنسبة لكبار السن التزام المنازل وتحديدًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا

5- ارتداء ملابس خفيفية لتقليل الإحساس بالحرارة

6- عدم نزول البحر ظهرا، ويفضل النزول بعد العصر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 26 31

مطروح 24 32

السلوم 22 32

سيوة 24 40

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 23 37

السويس 25 37

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 25 36

نخل 20 36

نويبع 30 37

طابا 28 36

كاترين 19 33

الطور 27 35

شرم الشيخ 30 39

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 37

الفيوم 23 37

بني سويف 23 37

المنيا 25 38

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 26 40

الأقصر 27 41

أسوان 29 42

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 25 42

شلاتين 26 40

أبو رماد 26 39

حلايب 28 36

رأس حدربة 28 35