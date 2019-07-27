شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر من انتشار فيديوهات غير علمية عن تغير المناخ على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد يوتيوب حالة من المعلومات المضللة استكمالا لمسلسل نشر معلومات غير صحيحة، حيث يمكن توجيه المستخدمين حاليا لمحتوى نظريات المؤامرة ضد موضوع تغير المناخ والنظرة العلمية له، ويتم التلاعب ببعض المصطلحات العلمية على المنصة لجعلها تبدو ذات مصداقية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تبحث دراسة جديدة في أنواع النتائج التي يتم تقديمها للمستخدمين عند البحث عن مصطلحات مثل "الهندسة الجيولوجية" أو "تعديل المناخ"، حيث نظر الفريق إلى 200 مقطع فيديو على يوتيوب حول التغير المناخي.

ووجد الباحثين أن أكثر من نصف العينة وهو ما يبلغ 107 محتوى لا يتماشى مع الآراء العلمية السائدة، حيث قال التحليل أن 16 من هذه المقاطع تنكر أن تغير المناخ نتيجة للنشاط البشري، في حين أن 91 شريط فيديو آخر ينقل نظريات مؤامرة واضحة حول هندسة المناخ وتغير المناخ.

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وقال فريق تكساس تكنولوجى، إن المنصة يجب أن تقدم قائمة أكثر توازناً من المحتوى بدلاً من نظريات المؤامرة من جانب واحد، وذلك من خلال إجراء تغييرات على خوارزمياته لجعل أنظمتهم أكثر دقة، لكنهم دعوا أيضًا الخبراء لإنشاء محتوى لدحض الادعاءات.

وقال الدكتور يواكيم الجاير، مؤلف الدراسة، وهو باحث أول في جامعة RWTH في ألمانيا: "من المثير للقلق أن نجد أن غالبية مقاطع الفيديو تنشر نظريات المؤامرة حول علوم وتكنولوجيا المناخ"، ولقد ركزت الأبحاث حتى الآن على مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة، والتحقق من دقتها العلمية، لكن هذا لا يخبرنا بما سيجده مستخدم الإنترنت العادي.