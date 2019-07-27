Huawei ستستخدم معالجات HiSilicon في المزيد من أجهزتها في محاولة لتقليل إعتمادها على كوالكوم

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لموردي المكونات لشركة Huawei، فيبدو أن هذه الأخيرة تسعى إلى تقليل إعتمادها على معالجات Qualcomm و MediaTek من خلال إستبدالها بمعالجات HiSilicon التابعة لها. ومن المتوقع أن تقوم شركة Huawei بإستخدام معالجات HiSilicon Kirin Series التابعة لها في نحو 60% من الأجهزة التي تخطط لإطلاقها في النصف الثاني من هذا العام.

وعلى سبيل المقارنة، فقد قامت شركة Huawei في النصف الثاني من العام 2018 بإستخدام معالجات HiSilicon Kirin Series التابعة لها في أقل من 40 في المئة من أجهزتها، بينما إستخدمتها في حوالي 45% من الأجهزة في النصف الأول من هذا العام. لذلك، في النصف الثاني من هذا العام، سوف يتم إستخدام معالجات HiSilicon Kirin Series في أكثر من 150 مليون جهاز Huawei نظرًا إلى أن الشركة الصينية تتوقع أن تقوم بشحن 270 مليون هاتف ذكي في العام 2019.

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لقد إعتمدت شركة Huawei منذ فترة طويلة على معالجات HiSilicon Kirin الرائدة الخاصة بها، ولكن معظم هواتفها الذكية المتوسطة والإقتصادية كانت تعتمد على معالجات Snapdragon و MediaTek. تغيرت الأمور وأصبح المعالج HiSilicon Kirin 810 المتوسط الذي تم إطلاقه مؤخرًا يمثل إشارة واضحة على أن شركة Huawei تعتزم إجراء بعض التغييرات على خططها للهواتف الذكية. وبالتالي، لا تتفاجأ في حالة إذا وجدت أن HiSilicon Kirin 810 هو القلب النابض للعديد من الهواتف المتوسطة والإقتصادية القادمة من شركة Huawei.

في الواقع، يبدو أن شركة Huawei ترغب في السير على خطى آبل التي تبنت إستراتيجة الإعتماد على الذات كلما كان ذلك ممكنًا منذ سنوات عديدة، وخصوصًا بعد النكسة التي تعرضت لها الشركة الصينية مؤخرًا بعدما تم حظرها من قبل الحكومة الأمريكية من التعامل مع الشركات الأمريكية. وبالتالي، الإعتماد على الذات من شأنه أن يجنب شركة Huawei سيناريو مماثل في المستقبل مع أي بلد آخر، وليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط.