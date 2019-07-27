تطبيق WhatsApp قد يصبح مثل iMessage بفضل دعم تعدد المنصات

فاطمة أيت طالب - دبي - WhatsApp هي خدمة المراسلة الأكثر شعبية في العالم، فهي تضم تحت لوائها أكثر من 1.5 مليار مستخدم شهريًا، ولكن كان لها دائمًا قيود مزعجة مثل الحاجة إلى استخدام هاتفك المحمول. بالتأكيد، يمكنك تسجيل الدخول إلى الخدمة على الويب أو تطبيق الحاسوب والوصول إلى معظم ميزات الخدمة، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى ربط هاتفك مع شبكة الإنترنت طوال الوقت.

هناك أدلة على أن ذلك سيتغير في المستقبل القريب. ووفقًا لموقع WABetaInfo الذي يشتهر بتسريب المعلومات حول الميزات القادمة إلى WhatsApp، فيبدو أن هذه الأخيرة تعمل على نظام جديد للمراسلة يتيح إمكانية التشغيل المتداخل بين الأجهزة. يشير موقع WABetaInfo إلى أن هذه الميزة لا تزال تندرج ضمن فئة ” الشائعات ” حيث لا توجد صور تؤكد وجودها حتى الآن، ولكن يقول الموقع أن جميع الأدلة التي حصل عليها في الأشهر الأخيرة تقوده إلى هذا الإستنتاج.

من المفترض أن تسمح لك هذه التغييرات باستخدام حساب WhatsApp على أجهزة متعددة، دون توجيه كل شيء عبر هاتفك ودون تحديد عدد الأجهزة المتصلة.

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وهذا من شأنه أن يجعل الخدمة تعمل على نحو مماثل لـ iMessage من آبل أو Facebook Messenger من الفيسبوك. في حالة إذا تحقق هذا الأمر، فمن شأنه أن يسهل حياة العديد من المستخدمين الذين يميلون إلى إستخدام خدمات المراسلة على عدة أجهزة، بما في ذلك الهاتف الذكي والجهاز اللوحي والحاسوب الشخصي. على الرغم من أنه يلجأ المستخدمين أحيانًا إلى نسخة الويب من WhatsApp، إلا أنهم بحاجة دائمًا إلى إعادة الإتصال عندما يقومون بالتبديل بين الأجهزة.

لا يزال من غير الواضح كيف ستعمل الميزة. تتمثل إحدى ميزات الأمان الرئيسية لـ WhatsApp في ربط الرسائل برقم هاتفك وحفظها فقط على هاتفك، وليس على خادم بعيد. لهذا السبب تحتاج تطبيقات WhatsApp للحواسيب والويب الحالية إلى توجيه الرسائل عبر هاتفك. يجب تغيير شيء ما من أجل تطبيقات WhatsApp على الحواسيب والأجهزة اللوحية لتكون قادرة على العمل بشكل مستقل.

مرة أخرى، ضع في إعتبارك أن هذه مجرد إشاعة وقد لا تتحقق أبدًا، ولكن لا تزال هذه الإشاعة تحتمل الصواب بدرجة كافية لأنها تأتي من مصدر لطالما كان صادقًا في الماضي. إذا كان هذا صحيحًا، فقد يؤدي هذا التغيير إلى جعل تطبيق WhatsApp ملائمًا أكثر للمستخدمين، ولكن دعونا نأمل ألا يضحّي التطبيق بالأمان لتحقيق تلك الغاية.