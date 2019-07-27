شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلوث الهواء يفتك بحياة 30 ألف أمريكى سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

على الرغم من تحسن جودة الهواء منذ التسعينيات، لا يزال التلوث يسبب أمراض الرئة والنوبات القلبية والسكتات الدماغية التي تقتل أكثر من 30 ألف أمريكي كل عام ، بحسب دراسة جديدة.

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فقد نظر الباحثون فى كلية "إمبريال" الملكية فى المملكة المتحدة ، في تركيزات جزيئات التلوث الدقيقة المعروفة بإسم( PM2.5 ) في جميع أنحاء البلاد من عام 1999 إلى عام 2015. وهذه الجزيئات الصغيرة تأتي من احتراق السيارات ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم وغيرها من المصادر الصناعية.. عندما يتم استنشاق هذه الجسيمات ، فإنها تودع في الأوعية الدموية الصغيرة في الرئتين ، ويمكن أن تسبب مرض الرئة بمرور الوقت.

وأوضح الباحثون أن هذه الجزيئات تجد طريقها إلى مجرى الدم ، حيث تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.