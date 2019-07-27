شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تمنح 100ألف مكبر صوت ذكى لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد أجهزة السماعات الذكية ليست مجرد أدوات رائعة للعب بها، ولكنها في بعض الأحيان قد تكون وسيلة مهمة لبعض الأشخاص خاصة ذوي القدرات المختلفة مثل ذوى الإحتياجات الخاصة، فبالنسبة لهم يمكن أن تكون السماعة الذكية أداة مهمة يمكن أن تساعدهم في أن يصبحوا أكثر استقلالية في حياتهم اليومية.

وحسب ما ذكره الموقع العلمي “Engadget”، فوفقًا لفريق جوجل، فقد تلقوا الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من الأشخاص ذوي الإعاقة، لإخبارهم كيف تمنحهم السماعات الذكية مزيدًا من الاستقلالية، وهو ما دفع جوجل للتعاون مع مؤسسة "كريستوفر ودانا ريف" لمنح 100 الف سماعة ذكية “Home Mini” للأشخاص الذين يعانون من الشلل ومقدمي الرعاية لهم.

وبحسب التقرير، فإن سماعة “Home Mini” تتيح لذوي الإعاقة طريقة للتحكم في الأنوار بسهولة، ويمكنه التأكد من أنه يمكن الاتصال بالعائلة والأصدقاء إذا احتاج إلى المساعدة، كما إن قدرة المتحدث على ضبط الإنذارات وتشغيل الموسيقى وإعداد قوائم يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للأشخاص المصابين بالشلل الرباعى أيضًا.