ترامب: جوجل قد تكون مصدر قلق للأمن القومي

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب Donald Trump، مرة أخرى شركة جوجل، التي بلغت إيراداتها الفصلية للربع الثاني 38.9 مليار دولار، بزيادة بنسبة 19 في المئة مقارنةً بالربع الثاني من عام 2018، بسبب علاقتها مع الصين.

ويواصل الرئيس الأمريكي ضغوطه على شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا بعد أيام من استبعاد وزير الخزانة لأية مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن عمل الشركة في الصين.

ولم يقدم ترامب أي دليل على وجود مشكلة في أعمال جوجل في الصين، لكنه قال عبر

There may or may not be National Security concerns with regard to Google and their relationship with China. If there is a problem, we will find out about it. I sincerely hope there is not!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

نشرها من حسابه الرسمي على منصة تويتر: إن جوجل قد تكون مصدر قلق للأمن القومي بسبب علاقتها مع الصين، مشيرًا إلى أنه سيطلق تحقيقًا ضد الشركة.

وكتب على تويتر: قد تكون هناك أو لا تكون مخاوف تتعلق بالأمن القومي فيما يتعلق بجوجل وعلاقتها بالصين، وإذا كانت هناك مشكلة، فإن إدارته ستكتشف ذلك، وآمل بصدق ألا يكون هناك.

واُتهمت جوجل في السابق بالعمل مع الحكومة الصينية، وعلى الأخص من قبل المستثمر الملياردير بيتر تيل Peter Thiel، وهو من أنصار ترامب.

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وبالرغم من هذه الادعاءات، فقد قال وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين Steven Munchin، في وقت سابق من هذا الأسبوع: إن البيت الأبيض ليس لديه مخاوف بشأن علاقة جوجل بالصين.

وأوضح منوشين أن الرئيس ترامب أجرى محادثات مباشرة مع الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، وتم التأكيد على أن عمل شركة التكنولوجيا مع الصين كان محدودًا للغاية.

وظهر في الأسبوع الماضي نائب رئيس شركة جوجل للشؤون الحكومية والسياسة العامة، كاران بهاتيا Karan Bhatia، أمام جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ لمواجهة أسئلة حول سياسات محتوى شركة التكنولوجيا العملاقة.

ورفض بهاتيا خلال الجلسة مزاعم سابقة من المستثمر الملياردير بيتر تيل Peter Thiel بأن جوجل مُخترقة من قبل عملاء المخابرات الصينية، موضحًا أن خطة مشروع اليعسوب (Project Dragonfly) المثيرة للجدل لبناء محرك بحث خاضع للرقابة في الصين قد تم إنهاؤها.

وقال نائب رئيس شركة جوجل للشؤون الحكومية والسياسة العامة للسيناتور الجمهوري، جوش هاولي Josh Hawley: نحن لدينا القليل من الأعمال في الصين، والتي لا تقارن بأي أعمال تؤديها أي شركة تكنولوجيا كبرى أخرى.