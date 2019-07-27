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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية حذف الكتب من تطبيق Kindle الخاص بآى باد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل البعض فى الوقت الحالى قراءة الكتب على أجهزتهم الذكية حتى يتمكنوا حملها فى أى وقت وفى أى مكان، وهناك تطبيقات كثيرة تساعدك فى قراءة الكتب على هاتفك الذكى، من بين هذه التطبيقات هو أمازون كيندل.
يتوفر تطبيق أمازون كيندل على أجهزة آيباد، لكن بعد تحميل الكثير من الكتب الإلكترونية، نحتاج فى بعض الأحيان لحذفها حتى نتمكن من تحميل غيرها، ويقدم موقع "بيزنس انسايدر" طريقة حذف الكتب من تطبيق كيندل أمازون من على أجهزة الآيباد..
1. ابدأ فى تشغيل تطبيق كيندل.
2. اضغط على "المكتبة" فى شريط الأدوات فى أسفل الشاشة لمشاهدة الكتب المخزنة على جهاز الآيباد فقط، انقر فوق "تنزيل" فى الجزء العلوى من الشاشة.
3. ابحث عن الكتاب الذى تريد حذفه من جهاز الآيباد ثم انقر مع الاستمرار فوق the cover
4. فى القائمة التى ستظهر اختار "إزالة من الجهاز" وانقر عليها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.