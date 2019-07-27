مترو الأنفاق: قطارات المرحلة الرابعة من الخط الثالث تسير أوتوماتيكيًا بدون قائد

قال أحمد شوقي، نائب مدير مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إن هناك عددا من شركات الكهرباء والاتصالات تساهم في تنفيذ المشروع بالاشتراك مع شركتي المقاولون العرب، وأوراسكوم.

وأوضح شوقي، خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، على قناة صدى البلد: "القطار على الخط الثالث يسير بدون قائد، وبشكل أوتوماتيكي، ويوجد سائق فقط لحالات الطوارئ وانقطاع الكهرباء"، متابعا: "دخلنا عصر القطار الآلي".

وتولي وزارة النقل، أهمية كبرى لتنفيذ مشروعات ومراحل جديدة بخطوط مترو الأنفاق خاصة مع الأهمية الكبرى للمترو في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، باعتباره أحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي.

وافتتحت وزارة النقل، محطات هارون ونادي الشمس وألف مسكن أمام الركاب في مرحلة تشغيل تجريبي السبت 15 يونيو الماضي، وجارٍ تكثيف تنفيذ أعمال باقي محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (هليوبليس- النزهة- هشام بركات- قباء- عمر بن الخطاب- الهايكستب- عدلي منصور)، إضافة الى الورشة الرئيسية، للخط الثالث، والتي تبلغ مساحتها 65 فدانا.

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وحسب بيان الوزارة النقل منذ يومين ، تنتهي الوزارة من تنفيذ المحطات المتبقية في المواعيد التالية:

- محطة هليوبليس أكتوبر 2019

- محطتي النزهة وهشام بركات ديسمبر 2019

- محطات (قباء- عمر بن الخطاب- الهايكستب- عدلي منصور) إضافة الى الورشة الرئيسية، للخط الثالث أبريل ٢٠٢٠ بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائي.