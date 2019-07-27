المشرفين على مراقبة جودة Siri يسمعون المعلومات الحساسة في التسجيلات الصوتية

فاطمة أيت طالب - دبي - بقدر ما تصر شركة آبل على الخصوصية، فإنها لم تتجنب بعض السلوكات المنافية لذلك تمامًا. لقد علمت صحيفة الجارديان البريطانية من أحد المصادر أن الأشخاص الذين تعاقدت معهم شركة جوجل من أجل مراقبة جودة المساعد الرقمي Siri يسمعون بإنتظام المعلومات الحساسة، بما في ذلك المعلومات الطبية والأنشطة الإجرامية وحتى اللقاءات الغرامية، مثل نظرائهم في أمازون وجوجل. إنهم يستمعون فقط إلى أقل من واحد في المئة من الإستعلامات التي تُقترح على Siri، وغالبًا فقط لبضع ثوانٍ لكل منها، ولكن بعضها يتضمن بيانات مرتبطة بطلب مثل معلومات التطبيق وجهات الاتصال والمواقع. مثل منافسيها، تفحص شركة آبل مدى نجاح مساعدها الرقمي في تلبية الطلبات ومعرفة ما حدث بعد تقديم الطلب.

وأكدت شركة آبل في بيان لها أن لديها حماية متعددة للخصوصية. لا ترتبط التسجيلات بمُعَرفات Apple ID، ويتم دراستها في ” منشآت آمنة ” من قبل أشخاص ملزمون بإحترام ” قوانين السرية الصارمة “. لن يعرف أي شخص ما هو الجهاز الذي قدم الطلب أو إجراء إتصالات بطريقة أخرى.

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لا يزال هذا يترك بعض المخاوف، وليس فقط بسبب المعلومات الحساسة نفسها. هناك تقارير تفيد بأن هناك إرتفاع في معدل المداورة للمتعاقدين، وفقًا للمصدر، ومن المفترض أن يكون هناك القليل من التدقيق فيما يخص فحص التعيينات الجديدة. المجند الخبيث يمكن أن يسيئ من الناحية النظرية إستخدام البيانات مع العلم بأنه لا يبدو أن هناك سياسات للتعامل مع التسجيلات الحساسة. يتم تشجيع الموظفين على الإبلاغ عن طلبات ” Hey Siri ” العرضية باعتبارها مشكلات فنية، ولكن ليس المحتوى نفسه.

سيكون من الصعب تجنب هذه التسجيلات طالما أن آبل وخصومها يريدون من البشر التحقق من جودة المساعدة التي يقدمها المساعد الرقمي Siri للمستخدمين. الكلمات المفتاحية مثل ” Hey Siri ” و ” Alexa ” ليست خطيرة. لم تقم الشركات بإبلاغ الجمهور عن فرقها البشرية الخاصة لضمان الجودة بكل شفافية ومنذ البداية. وفي حين تتيح لك أمازون وجوجل إلغاء الاشتراك في بعض الإستخدامات للتسجيلات، فإن Siri يميل إلى أن يكون أمرًا لا غنى عنه. يمكنك تعطيل ” Hey Siri ” أو إيقاف تشغيل Siri تمامًا، ولكن لا توجد طريقة للتحكم فيما تشاركه. هذا لا يعني أنك تواجه خطر إنتهاك خصوصيتك في حالة إستخدام Siri فقط – قد تكون شركة آبل تحاول فقط تحسين كيفية تعاملها مع مقاطع الصوت غير المقصودة.