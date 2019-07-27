تطبيق Amazon Prime Video يصل أخيرًا إلى خوذات Oculus للواقع الإفتراضي

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك الآن خدمة كبيرة أخرى لمشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية على خوذات Oculus VR للواقع الإفتراضي. في الواقع، لقد قامت شركة أمازون هذا الأسبوع بإطلاق تطبيق Amazon Prime Video VR مما يتيح لملاك Oculus Quest و Oculus Go و Oculus Rift و Samsung Gear VR مشاهدة المحتوى المتاح في خدمة Amazon Prime Video في الواقع الإفتراضي. سيكون هناك أيضًا فيديوهات مصورة بزاوية 360 درجة لمشاهدتها، على الرغم من أنه يوجد فقط 10 عناوين ” منتقاة بعناية ” تشمل فيلم وثائقي عن المناخ.

كما يدعم التطبيق وسائل الراحة مثل البحث الصوتي للعثور بسرعة على العناوين أو الفئات برمتها. لا تحتاج إلى إشتراك في Amazon Prime لمشاهدة مقاطع الفيديو في مكتبك الشخصية، على الرغم من أنك ستحتاج إلى واحد لمشاهدة أي محتوى خاص بالواقع الإفتراضي.

التطبيق متاح حاليًا في متجر Oculus Store لمستخدمي خوذات الواقع الإفتراضي المذكورة آنفًا في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. كما هو الحال مع تطبيقات بث فيديوهات الواقع الإفتراضي من أمثال Netflix وغيرها، فإن الأمر لا يتعلق بإنشاء مساحة عرض فائقة مثلما تشاهد بشروطك الخاصة.