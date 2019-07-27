شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تختبر إطلاق صاروخ جديد فى 15 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة SpaceX أمس نسخة تجريبية من صاروخها الكبير المقبل من قاعدة إطلاق بمدينة تيكساس الأمريكية.

ونقلاً عن موقع “The verge” الأمريكى، أنطلقت المركبة إلى الفضاء لبضع ثوان قبل أن تهبط على الأرض مرة أخرى، فيما لم يتم إطلاق المركبة إلى درجة عالية من الارتفاع، ولكنها كانت المرة الأولى التى تنطلق فيها مركبة الاختبار من الأرض ويتم تشغيلها بواسطة محرك صاروخ من الجيل التالى من سبيس إكس.

وقد تم إجراء الاختبار بفضل محرك Raptor فردى مثبت على قاعدة المركبة، فيما حلقت مركبة اختبار Starship لفترة وجيزة فوق منشأ SpaceX فى بوكا تشيكا بتكساس حيث تحركت جانبيًا ثم هبطت فى وضع مستقيم.

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وقد استغرق الاختبار بأكمله حوالى 15 ثانية، لكنه أظهر قدرة الإطلاق والهبوط الأساسية التى ستحتاج إليها المركبة الفضائية فى المستقبل.

وتعتبر مركبة Starship نموذج أولى لاختبار صاروخ المركبة الفضائية المستقبلى لشركة سبيس إكس، إذ إنه تصميمه لإعادة الاستخدام بالكامل، وذلك من أجل إرسال البضائع والأشخاص إلى الفضاء البعيد مثل القمر والمريخ على غرار صواريخ Falcon9.

ولا يزال أمام المركبة الفضائية طريق طويل قبل أن تصل إلى الفضاء، لذلك تريد شركة SpaceX التحقق من صحة التصميم الأساسى للمركبة بالإضافة إلى محركها الرئيسى المطوّر حديثًا.