SoftBank تعلن عن الصندوق الإستثماري Vision Fund 2 مع التركيز على الذكاء الإصطناعي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت مجموعة Softbank اليابانية عن إطلاق صندوق التمويل Vision Fund 2 بمساعدة من آبل ومايكروسوفت وفوكسكون والعديد من المؤسسات المالية. يهدف صندوق الإستثمار هذا إلى مواصلة تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الشركات الناشئة والتي يمكن أن تؤدي في يوم ما إلى إنشاء المنتجات التي يستخدمها ملايين المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لبيانها الصحفي، تخطط الشركة اليابانية لإستثمار ما يصل إلى 38 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تصل الجولة الأولى من التمويل من شركائها إلى 108 مليارات دولار.

Advertisements

وافقت كل من آبل وفوكسكون ومايكروسوفت، وكذلك العديد من المؤسسات المالية بما في ذلك بنك Standard Chartered Bank على توقيع مذكرات التفاهم. من المفترض أن تساعد هذه العقود في بدء الجولة الأولى من الإستثمارات مع توقعات بإنضمام المزيد من الشركات التقنية المتقدمة إليها في الأشهر المقبلة.

وبالعودة إلى العام 2017، قامت شركة آبل بالمساهمة بما يصل إلى 1 مليار دولار أمريكي في الصندوق الإستثماري Vision Fund 1 والذي شهد سلسلة متنوعة من الإستثمارات مع مساهمة كبيرة لخدمات سيارات الأجرة حسب الطلب، Uber ومنافستها الصينية Didi Chuxing. ووفقا لتقرير صدر في وقت سابق من هذا العام، فقد تمكنت شركة SoftBank من تحقيق عائد بنسبة 62 في المئة للشركات التي ساهمت في الصندوق الإستثماري Vision Fund الأول.