شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى أيفون.. هكذا يمكنك إصلاح هاتفك عند توقفه فجأة عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان جهاز الآيفون الخاص بك يحتوى على شاشة مجمدة أو لا تستجيب لأوامرك، فيمكنك التعامل معه بالخطوات التالية وفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر"، وهذه هى الخطوات التى تسبق خطوة الاتصال بالدعم الخاص بآبل فى محاولة لإصلاحه.





1. اشحن جهاز الأيفون الخاص بك، فمن الممكن أن يؤدى شحن الهاتف لفترة قصيرة إلى احياءه للحصول على أفضل النتائج، وعليك توصيل الهاتف مباشرة بمحول الطاقة لا تشحنه لاسكليا أو تقوم بتوصيله بمنفذ USB بجهاز الكمبيوتر، اتركه يشحن لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم حاول استخدامه مرة أخرى.

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2. اعد تشغيل جهاز التليفون الخاص بك مرة أخرى، وإذا كان جهاز الأيفون لا يزال غير مستجيب لطلبك فحاول إعادة تشغيله عن طريق الضغط على الزر المناسب للضغط على طراز الآيفون.