شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تنقل ألعاب Instant Games من ماسنجر لـFacebook Gaming والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة فيس بوك في وقت سابق ميزة ألعاب Instant Games وهي الميزة التى حققت شعبية كبيرة بين المستخدمين، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنه تم لعب أكثر من 20 مليار جلسة لعب على مدار عامين، وقد استمرت مكتبة الألعاب الفورية في النمو، بما فى ذلك الألعاب الكلاسيكية مثل Pac-Man و Galaga و Space Invaders بالإضافة إلى الألعاب الشهيرة مثل Words With Friends و Uno.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد قرر فيس بوك نقل هذه الألعاب من تطبيق ماسنجر إلى تبويب Facebook Gaming مع حدوث الانتقال في عدة مراحل، فيما قال "ليو أولب"، المدير العالمي لشراكات الألعاب في منشور بالمدونة "ابتداءً من هذا الصيف لن تكون الألعاب الفورية قابلة للعب مباشرة فى الإصدار الجديد من Messenger على نظام التشغيل iOS".

وأضاف: "سيستمر اللاعبون فى Messenger في الوصول إلى الألعاب من خلال تحديثات سلاسل المحادثات وchatbots، بينما يتحول تطبيق اللعبة نفسه إلى فيس بوك"، ولعل هذه هي الخطوة الأخيرة في تبسيط برنامج ماسنجر، الذى أصبح مليئا بالمزايا الغريبة.