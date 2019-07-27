شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف عن تصرفات للشمبانزى تشبه علاقات البشر مع بعضهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينت دراسة حديثة أن الشمبانزي يستمتع بمشاهدة الأفلام معًا والشعور بالتقارب والترابط من خلال تجربة مشتركة، حيث أجريت على مشاهدة القردة لمقاطع الفيديو، والتى أوضحت الترابط الاجتماعى الذى يشبه الترابط الإنساني خلال الأنشطة مثل مشاهدة فيلم معًا.

ووفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطانى فقد نشر البحث فى مجلة وقائع الجمعية الملكية، حيث قال الباحثون إنهم وجدوا أن الحيوانات اقتربت من شركائها بشكل أسرع، أو أمضت وقتًا أطول فى شركائها مقارنةً بما كانت عليه عندما حضرت شيء مختلف.

Advertisements

وتم قياس التأثير أيضًا لأزواج البونوبوس، حيث تم استخدام أجهزة تتبع العين للتأكد من أن القرود كانت تشاهد الفيلم وتم إعطاؤهم عصير العنب لتشجيعهم على البقاء في نفس المكان.

وأشارت الدراسة إلى أن الشمبانزى يتصرف بشكل اجتماعي أكثر بعد التفاعل الذى يربط انتباهه بحافز خارجي، فكلا من الشمبانزى والبونوبو يقتربان بشكل أسرع بعد مشاهدة مقطع فيديو معهم خلال الدراسات التى أجريت عليهم.

فيما قال وتر ولف ومايكل توماسيلو، المؤلفان المشاركان في الدراسة، من قسم علم النفس وعلم الأعصاب في جامعة ديوك بالولايات المتحدة: "ألقت النتائج الحالية ضوءًا جديدًا على الإدراك الاجتماعى والسلوك الاجتماعي للقرد.. وهذا أمر مفاجئ".