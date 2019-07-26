شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محاكاة من علماء ناسا للموجات الزلزالية عبر المريخ.. اعرف شكلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت مركبة الهبوط InSight التابعة لوكالة ناسا أول مستنقع فى وقت سابق من هذا العام، حيث قدمت بيانات ميدانية لأول مرة عن سلوكيات هذه الظواهر الطبيعية على المريخ، فقام للعلماء بمحاكاة مسار الأمواج الزلزالية التى تمتد عبر الكوكب الأحمر.

وتوضح وكالة الفضاء على موقع "ديلى ميل" أن الطرق التى تبدو عليها الزلازل وتشعر باختلافها تعتمد على المواد التى تعبرها، مما يعنى أنها قد تتصرف بشكل مختلف تماما عما اعتدنا عليه هنا على الأرض، وذلك بحسب موقع ديلي ميل البريطانى.





وتأتى هذه المحاكاة الجديدة من فريق بقيادةة جامعة الأبحاث السويسرية ETH Zurich باستخدام بيانات من مقاييس الزلازل التى تعود على عصر أبولو على القمر والزلازل المسجلة على الأرض واثنين من المستنقعات المسجلة بواسطة أداة الزلازل التجريبية للهندسة الداخلية SEIS.

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وقالت ناسا فى بيان صدر مؤخرا: "كان على الباحثين تضخيم إشارات الزلزال بعشرة ملايين من أجل جعل الهزات الهادئة والبعيدة ملموسة مقارنة بالزلازل القمرية المتضخمة والزلازل غير المضلل".

وقامت InSight بقياس وتسجيل إشارة زلزالية فى 6 أبريل يوم المريخ الـ128 بينما تم تسجيل بعض الاضطرابات الأخرى، ويعتقد ان الإشارات السابقة كانت ناجمة عن نشاط فوق السطح مثل الرياح.

تعتمد جهود InSight على العمل الذي وضعه رواد فضاء أبولو على سطح القمر في أواخر الستينيات والسبعينيات، والتي كشفت لأول مرة عن أدلة على النشاط الزلزالي القمري وداخل القمر.