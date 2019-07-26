شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. طابعة 3D للأنسجة البشرية فى طريقها إلى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل محطة الفضاء الدولية غدا على متن كبسولة الفضاء دراجون طابعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج الأنسجة البشرية، وذلك بعد إطلاق SpaceX لصاروخ فالكون 9 التابع وإسال كبسولة دراجون في رحلته الثالثة إلى الموقع المداري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فستصل الكبسولة إلى المحطة في وقت مبكر من يوم السبت بعد إطلاقها بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11 مساءً بتوقيت جرينتش) من فلوريدا أمس.



الطابعة ثلاثية الابعاد

كما أن المركبة الفضائية التي أطلقت على صاروخ فالكون 9 من مجمع إطلاق الفضاء 40 في محطة كيب كانافيرال الجوية، تحمل 5000 رطل من البضائع، بينها عدد من التجارب العلمية، التي يركز العديد منها على العلوم الخلوية، بالإضافة إلى الإمدادات العادية.

Advertisements

ويقول المسئولون في شركتي التكنولوجيا الحيوية nScrypt و Techshot، إن الطابعة ثلاثية الأبعاد ذات الحجم الصغير سوف يتحكم فيها العلماء على الأرض وتطبع الخلايا العصبية والخلايا العضلية والبروتينات.



انطلاق الصاروخ

وهذه نقطة انطلاق في خطة طويلة الأجل لإنتاج أعضاء بشرية كاملة في الفضاء باستخدام تقنيات الطباعة البيولوجية ثلاثية الأبعاد المكررة.

كما أن إجراء العلم على متن المختبر المدارى سيساعدنا على تعلم كيفية الحفاظ على صحة رواد الفضاء أثناء السفر إلى الفضاء لمدة طويلة وإظهار التقنيات لاستكشاف الإنسان والروبوت في المستقبل خارج مدار الأرض المنخفض حتى القمر والمريخ.