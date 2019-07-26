شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأمم المتحدة تحذر: موجة الحر الأوروبية تتجه نحو جليد جرينلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط موجة الحر الشديدة التى يشهدها العالم، حذر خبراء الأمم المتحدة من أن الهواء الساخن الذى حطم سجلات الطقس الأوروبية هذا الأسبوع يبدو أنه يتحرك نحو جرينلاند، وقد يؤدى إلى تخفيف الغطاء الجليدى للجزيرة بمستوى قياسى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقالت كلير نوليس، المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إن الهواء الساخن ينتقل من شمال أفريقيا، وهذا ليس فقط كسر سجلات درجة الحرارة الأوروبية ولكن تجاوزها بمقدار 4 درجات مئوية.

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ويحتوى الغطاء الجليدى فى جرينلاند على ثانى أكبر كتلة من المياه العذبة المجمدة فى العالم بعد القارة القطبية الجنوبية، حيث تبلغ مساحة الغطاء الجليدى للجليد 660 ألف ميل مربع، فيما يُعتقد حاليا أن ذوبان حسابات غرينلاند يمثل حوالى 10% من ارتفاع مستوى سطح البحر.

ويقدر الباحثون أن نصف الأنهار الجليدية فى منفذ جرينلاند قد تتعرض لانهيار كبير، حيث سجل ساحل جرينلاند المنهار أكثر من 100 وادٍ تحت الأنهار الجليدية الفارغة فى المحيط.

ويقول خبراء إن ذوبان الغطاء الجليدى فى جرينلاند هو أحد العلامات الأكثر وضوحا والأكثر أهمية لظاهرة الاحتباس الحرارى التى تسبب فيها الإنسان، وبهذا التغير فى المناخ خلال القرن المقبل، يمكن لذوبان الجليد فى جرينلاند وحده أن يرفع مستوى سطح البحر بمقدار قدمين.