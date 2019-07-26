تكنولوجيا: الجانب المظلم للألعاب عبر الإنترنت.. Overwatch وFortnite الأسوأ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالنسبة للكثير من المستخدمين يمكن أن يكون الاتصال بالإنترنت هدفا فى حد ذاته، إلا أن "مسح" أجرته مؤسسة "بيو" مؤخرا وجد أن41٪ من الأمريكيين تعرضوا لشكل من أشكال المضايقة عبر الإنترنت، خاصة لمستخدمى الألعاب.
وبحسب موقع "ديلي ميل البريطانى"، فوفقا للمسح أفاد 74٪ من اللاعبين عبر الإنترنت أنهم تعرضوا لبعض أشكال المضايقة من لاعبين آخرين، حيث كانت مستويات المضايقة مرتفعة بشكل خاص في عدد مختلف من الألعاب.
كما أظهر استطلاع جديد صادر عن جامعة Anti-Defamation League بالتعاون مع شركة NewZoo لتحليل الألعاب، والذى تم خلاله إجراء الاستطلاع مع 1045 شخصًا ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عامًا، أن حوالى 50٪ منهم تعرض للتمييز على أساس جنسهم أو أصلهم العرقي، بينما أفاد 29٪ أنهم تعرضوا للضرر، وهو ما يعرفه الاستطلاع بأنه "قام شخص غريب بنشر معلومات خاصة عني".
وأوضح الاستطلاع أيضاً أن لعبة Dota 2 تعد أكثر الألعاب متعددة اللاعبين خطراً على الإنترنت حيث يزعم 79٪ من اللاعبين أنهم تعرضوا للمضايقة في وقت ما أثناء اللعبة، كما لم يبتعد الأمر كثيرًا عن لعبتى Overwatch و Fortnite ، حيث كان معدل المضايقة بهما 75٪ و 70٪ على التوالي.
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